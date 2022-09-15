«Мы плохо ладили». Крис Эверт — о развитии отношений с Джоном Макинроем

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира легендарная американская теннисистка Крис Эверт рассказала о развитии отношений с соотечественником, семикратным победителем мэйджоров Джоном Макинроем.

«Мы с ним на самом деле не ладили. Мы играли в туре, и он считал, что то, что я делала или говорила, было фальшиво. Я же думала, что у него дурной характер.

Да, мы плохо ладили, но, когда мы начали работать вместе сначала на NBC, а теперь на ESPN, мы стали ближе друг к другу. Знаете, сейчас мы вроде как смеёмся над прошлым… Я всегда занимала твёрдую позицию, и он говорит, что ему это нравилось», — приводит слова Эверт Essentially Sports.