«Мы плохо ладили». Крис Эверт — о развитии отношений с Джоном Макинроем
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира легендарная американская теннисистка Крис Эверт рассказала о развитии отношений с соотечественником, семикратным победителем мэйджоров Джоном Макинроем.
«Мы с ним на самом деле не ладили. Мы играли в туре, и он считал, что то, что я делала или говорила, было фальшиво. Я же думала, что у него дурной характер.
Да, мы плохо ладили, но, когда мы начали работать вместе сначала на NBC, а теперь на ESPN, мы стали ближе друг к другу. Знаете, сейчас мы вроде как смеёмся над прошлым… Я всегда занимала твёрдую позицию, и он говорит, что ему это нравилось», — приводит слова Эверт Essentially Sports.
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