Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мы плохо ладили». Крис Эверт — о развитии отношений с Джоном Макинроем

«Мы плохо ладили». Крис Эверт — о развитии отношений с Джоном Макинроем
Комментарии

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира легендарная американская теннисистка Крис Эверт рассказала о развитии отношений с соотечественником, семикратным победителем мэйджоров Джоном Макинроем.

«Мы с ним на самом деле не ладили. Мы играли в туре, и он считал, что то, что я делала или говорила, было фальшиво. Я же думала, что у него дурной характер.

Да, мы плохо ладили, но, когда мы начали работать вместе сначала на NBC, а теперь на ESPN, мы стали ближе друг к другу. Знаете, сейчас мы вроде как смеёмся над прошлым… Я всегда занимала твёрдую позицию, и он говорит, что ему это нравилось», — приводит слова Эверт Essentially Sports.

Драка, объедки на корте, замена судьи. Самый безумный матч в истории US Open Драка, объедки на корте, замена судьи. Самый безумный матч в истории US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022