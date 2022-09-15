Тим: я постепенно возвращаюсь. В ближайшие несколько недель выступлю на 6-7 турнирах
Поделиться
Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим объяснил, почему решил выступить на турнире серии «челленджер» в Ренне (Франция). В первом круге соревнований он со счётом 4:6, 6:3, 6:2 обыграл 37-летнего француза Жиля Симона.
«Я приехал сюда в третий раз. Мне очень понравился город, и я решил здесь начать серию турниров в зале. Я буду много играть в ближайшие несколько недель – планирую выступить на шести-семи турнирах.
Я постепенно возвращаюсь. В июле дошёл до четвертьфинала в Гштааде и Кицбюэле. На US Open хорошо сыграл с Карреньо-Бустой, но этого просто не хватило для победы. Эти результаты придают мне уверенности перед заключительной частью сезона», — приводит слова Тима Tennis.com.
Комментарии
- 15 сентября 2022
-
01:00
-
00:39
- 14 сентября 2022
-
23:52
-
23:17
-
22:57
-
22:13
-
21:45
-
20:58
-
20:55
-
20:34
-
19:58
-
19:22
-
18:56
-
18:52
-
18:37
-
16:22
-
15:22
-
14:38
-
14:01
-
13:29
-
12:29
-
11:56
-
11:44
-
11:31
-
11:01
-
10:40
-
10:35
-
10:14
-
09:46
-
09:40
-
09:36
-
09:10
-
08:49
-
08:49
-
08:20
Партнерский контент