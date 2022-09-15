Тим: я постепенно возвращаюсь. В ближайшие несколько недель выступлю на 6-7 турнирах

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим объяснил, почему решил выступить на турнире серии «челленджер» в Ренне (Франция). В первом круге соревнований он со счётом 4:6, 6:3, 6:2 обыграл 37-летнего француза Жиля Симона.

«Я приехал сюда в третий раз. Мне очень понравился город, и я решил здесь начать серию турниров в зале. Я буду много играть в ближайшие несколько недель – планирую выступить на шести-семи турнирах.

Я постепенно возвращаюсь. В июле дошёл до четвертьфинала в Гштааде и Кицбюэле. На US Open хорошо сыграл с Карреньо-Бустой, но этого просто не хватило для победы. Эти результаты придают мне уверенности перед заключительной частью сезона», — приводит слова Тима Tennis.com.