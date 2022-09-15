Свёнтек и Алькарас попали в топ-5 теннисистов с наибольшими призовыми в 2022 году

Первая ракетка мира в женском одиночном разряде Ига Свёнтек и лидер рейтинга ATP Карлос Алькарас возглавили список игроков, получивших наибольшие призовые за сезон на текущий момент.

21-летняя полька занимает первое место в данном списке. Ига Свёнтек заработала призовых $ 9, 217, 225 млн. У испанца Карлоса Алькараса, занявшего 2-ю строчку в этом рейтинге, сумма призовых – $ 7, 364, 216, млн. У 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля – $ 6, 698, 581 млн. Чётвёртое место в данном списке занимает греческий теннисист, финалист «Ролан Гаррос» – 2021 Стефанос Циципас с $ 4, 245, 609 млн. Замыкает престижный топ-5 экс-первая ракетка мира, серб Новак Джокович – $ 4, 239, 527 млн. Данную информацию опубликовало издание Eurosport.it в своём «твиттере».



Напомним, что победителями прошедшего US Open стали именно Ига Свёнтек и Карлос Алькарас. Полька в решающем матче турнира оказалась сильнее представительницу Туниса Онс Жабер. Испанец, в свою очередь, обыграл норвежца Каспера Рууда.