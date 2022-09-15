Маррей поделился воспоминаниями встречи с королевой Елизаветой II на Уимблдоне в 2010 году

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей рассказал о том, как прошла его встреча с королевой Елизаветой II на Уимблдоне-2010.



«Очевидно, это было действительно особенное событие. Я должен был играть у неё на глазах на Уимблдоне. Я помню, как играл против Ярко Ниеминена, и это было довольно странно, потому что сразу после матча, как правило, когда он заканчивается, вы и ваш соперник покидаете корт разными путями, но нас повели в комнату вместе. Мы стояли там, болтая о том, что произошло в матче, и что на самом деле никогда не произойдёт.

Потом он спрашивал меня: «Что ты скажешь ей, что собираешься сделать и т.д.», а я отвечал, что на самом деле не знаю. Мы оба поднялись наверх вместе для того, чтобы получить шанс познакомиться с ней. Она была действительно мила, и мы оба, вероятно, очень нервничали из-за встречи с ней. Было здорово получить возможность сыграть у неё на глазах, потому что я знаю, что в последние годы она не так часто приходила на теннис, и мне повезло, что я смог это сделать», — сказал Маррей в интервью LTA.

Отметим, что в 2019 году Маррею был присвоен титул сэра. Торжественную церемонию посвящения в рыцари, прошедшую в Букингемском дворце, провёл лично принц Чарльз, который ныне стал королём Карлом III.