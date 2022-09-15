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Мария Шарапова выложила фото на фоне Эйфелевой башни

Мария Шарапова выложила фото на фоне Эйфелевой башни
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка показала снимок на фоне Эйфелевой башни в Париже. Она прилетела во Францию, чтобы посетить неделю блокчейна Binance в качестве спикера.

Фото: из личного архива марии шараповой

За время в туре Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

«Это же явное нарушение». Шарапову обвинили в жульничестве после триумфа на US Open — 2006 «Это же явное нарушение». Шарапову обвинили в жульничестве после триумфа на US Open — 2006

23 «Шлема» и другие рекорды Серены Уильямс:

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