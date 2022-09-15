Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

16-кратный чемпион ТБШ высказался о победе Карлоса Алькараса на US Open

16-кратный чемпион ТБШ высказался о победе Карлоса Алькараса на US Open
Комментарии

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде, бывший австралийский теннисист Тодд Вудбридж прокомментировал победу 19-летнего испанца Карлоса Алькараса на Открытом чемпионате США.

«Мы стали свидетелями начала величия Карлоса Алькараса. И время покажет, насколько великим он станет в итоге.

Я никогда не видел более разностороннего теннисиста за всё то время, что наблюдаю за игрой. На то, что он показал на этом турнире, было приятно смотреть. И я действительно почувствовал, что теннис переживает переходной период, и это будет потрясающе. Я не ожидал, что новое поколение так скоро начнёт демонстрировать такую качественную игру», — приводит слова Вудбриджа пресс-служба Australian Open.

19-летний Алькарас ворвался в топ-6 богатейших теннисистов мира. Сколько же он заработал? 19-летний Алькарас ворвался в топ-6 богатейших теннисистов мира. Сколько же он заработал?

23 «Шлема» и другие рекорды Серены Уильямс:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022