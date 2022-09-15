16-кратный чемпион ТБШ высказался о победе Карлоса Алькараса на US Open

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде, бывший австралийский теннисист Тодд Вудбридж прокомментировал победу 19-летнего испанца Карлоса Алькараса на Открытом чемпионате США.

«Мы стали свидетелями начала величия Карлоса Алькараса. И время покажет, насколько великим он станет в итоге.

Я никогда не видел более разностороннего теннисиста за всё то время, что наблюдаю за игрой. На то, что он показал на этом турнире, было приятно смотреть. И я действительно почувствовал, что теннис переживает переходной период, и это будет потрясающе. Я не ожидал, что новое поколение так скоро начнёт демонстрировать такую качественную игру», — приводит слова Вудбриджа пресс-служба Australian Open.

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