Тодд Вудбридж рассказал, чем Алькарас похож на Федерера, Надаля и Джоковича
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16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде, бывший австралийский теннисист Тодд Вудбридж сравнил 19-летнего испанца Карлоса Алькараса, выигравшего US Open, с Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем, которые на троих завоевали 63 титула ТБШ в мужском одиночном разряде.
«Обычно, когда появляется молодой теннисист, он боготворит определённого игрока и наследует его атрибуты. Но мне кажется, что Карлос взял лучшее от Федерера — то, как он выполняет переходы и удары с лёта, — Надаля — упорство, позитивность, — а также атлетизм и движения Джоковича», — приводит слова Вудбриджа пресс-служба Australian Open.
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