Андрей Рублёв не успел заявиться на турнир в Софии и сыграет в квалификации

Девятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв не успел вовремя подать заявку на участие в турнире ATP в Софии (Болгария). Вследствие этого ему придётся выступить в квалификации. Турнир пройдёт с 26 сентября по 2 октября.

Напомним, на Открытом чемпионате США 2022 года Андрей Рублёв добрался до четвертьфинала, где проиграл американцу Фрэнсису Тиафо. Это уже шестой проигранный четвертьфинал Рублёва из шести сыгранных на турнирах «Большого шлема».

На Australian Open 2022 года Андрей Рублёв дошёл до третьего раунда, на «Ролан Гаррос» — до четвертьфинала, а на Уимблдоне не выступал ввиду отстранения российских и белорусских теннисистов.

23 «Шлема» и другие рекорды американки Серены Уильямс: