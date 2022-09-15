Анастасия Потапова проиграла француженке Диан Парри и покинула турнир в Словении

Российская теннисистка Анастасия Потапова (45-е место в рейтинге) уступила француженке Диан Парри (71-е место в рейтинге) во втором круге хардового турнира категории WTA-250 в Портороже (Словения). Французская теннисистка одержала победу со счётом 7:6 (7:2), 6:4.
Встреча на стадионе «Теннис Арена Порторож. Центральный корт» продлилась 1 час 51 минуту.
Потапова ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Её соперница выполнила три эйса, сделала две двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из пяти.
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Следующей соперницей Парри станет победительница пары Эмма Радукану (Великобритания) — Анна-Лена Фридзам (Германия).
Призовой фонд турнира в Словении составил € 203 024. Его действующей чемпионкой является итальянка Ясмине Паолини.
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