Шамиль Тарпищев объяснил, за счёт чего Карен Хачанов дошёл до полуфинала US Open

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление россиянина Карена Хачанова на Открытом чемпионате США, где тот дошёл до полуфинала, проиграв норвежцу Касперу Рууду.

«В Нью-Йорке Хачанов выглядел очень хорошо подготовленным физически. В начале года он проигрывал все матчи в третьем сете. На две партии его ещё хватало, а потом силы заканчивались. Сейчас же он заметно прибавил в качестве передвижения по корту, был моторным.

Кроме того, Карену удавалось стабильно выполнять первую подачу, что позволяло подавлять соперника при последующем розыгрыше очка. В общем, он показывал теннис очень высокого класса. При такой игре ему в скором времени совершенно реально попасть в первую десятку мира», — цитирует Тарпищева Betonmobile.

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