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Шамиль Тарпищев объяснил, за счёт чего Карен Хачанов дошёл до полуфинала US Open

Шамиль Тарпищев объяснил, за счёт чего Карен Хачанов дошёл до полуфинала US Open
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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление россиянина Карена Хачанова на Открытом чемпионате США, где тот дошёл до полуфинала, проиграв норвежцу Касперу Рууду.

«В Нью-Йорке Хачанов выглядел очень хорошо подготовленным физически. В начале года он проигрывал все матчи в третьем сете. На две партии его ещё хватало, а потом силы заканчивались. Сейчас же он заметно прибавил в качестве передвижения по корту, был моторным.

Кроме того, Карену удавалось стабильно выполнять первую подачу, что позволяло подавлять соперника при последующем розыгрыше очка. В общем, он показывал теннис очень высокого класса. При такой игре ему в скором времени совершенно реально попасть в первую десятку мира», — цитирует Тарпищева Betonmobile.

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