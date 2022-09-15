Мария Шарапова выложила забавные селфи в необычном наряде. Фото

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила забавные селфи. На снимках Мария одета в необычный чёрный наряд: пиджак, «вееры» и туфли.
Фото: из личного архива марии шараповой
Фото: из личного архива марии шараповой
За время в туре Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
23 «Шлема» и другие рекорды Серены Уильямс:
- 15 сентября 2022
-
14:43
-
14:36
-
14:28
-
14:04
-
12:12
-
11:01
-
10:33
-
10:17
-
09:48
-
08:38
-
08:02
-
06:27
-
05:59
-
01:00
-
00:39
- 14 сентября 2022
-
23:52
-
23:17
-
22:57
-
22:13
-
21:45
-
20:58
-
20:55
-
20:34
-
19:58
-
19:22
-
18:56
-
18:52
-
18:37
-
16:22
-
15:22
-
14:38
-
14:01
-
13:29
-
12:29
-
11:56