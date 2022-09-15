Симона Халеп призналась, что ментально истощена, и объявила о досрочном завершении сезона
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп опубликовала пост в своих социальных сетях, в котором сообщила, что больше не будет выступать в сезоне-2022 и сосредоточится на подготовке к 2023 году.
В своём заявлении Халеп отметила, что ментально истощена после Открытого чемпионата США. Напомним, Симона сенсационно проиграла в первом раунде US Open. Также спортсменка напомнила, что недавно перенесла операцию, призванную устранить проблемы с дыханием, и показала свежую фотографию.
Фото: из личного архива симоны халеп
На Australian Open 2022 года Симона Халеп дошла до четвёртого круга, на «Ролан Гаррос» — до второго, а на Уимблдоне — до полуфинала.
23 «Шлема» и другие рекорды Серены Уильямс:
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