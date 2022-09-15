«Это ужасно!» Экс четвёртая ракетка мира раскритиковал нынешний Кубок Дэвиса
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Четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая четвёртая ракетка мира француз Себастьен Грожан раскритиковал нынешний Кубок Дэвиса. В частности, Грожану не понравилось то, что за матчем Австралия — Бельгия в Гамбурге (Германия) наблюдали всего 200 зрителей.
«Это ужасно. Всего 200 человек на матче двух стран с большими традициями в Кубке Дэвиса. Организаторы ищут новый формат для соревнования. Но в следующем сезоне будет всё то же самое», — приводит слова Грожана L'Equipe.
Напомним, действующим обладателем Кубка Дэвиса является сборная России. В финале 2021 года россияне победили команду Хорватии. В 2022 году Россия отстранена от турнира.
23 «Шлема» и другие рекорды Серены Уильямс:
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