Карен Хачанов отреагировал на решение Роджера Федерера закончить карьеру
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Полуфиналист US Open 2022 года, 18-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов оставил комментарий под постом 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера. Ранее 41-летний Федерер объявил, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября.
«Нет, Роджер», — написал Хачанов и добавил грустные эмодзи.
Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос». Федерер не выходил на корт с Уимблдона 2021 года после того, как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.
23 «Шлема» и другие рекорды Серены Уильямс:
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