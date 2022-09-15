«Спасибо за всё». Онс Жабер отреагировала на решение Федерера завершить карьеру

Финалистка двух турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер отреагировала на решение швейцарского теннисиста Роджера Федерера завершить карьеру.

«Спасибо за всё. Всего наилучшего тебе в будущем», — написала Жабер в социальных сетях, прикрепив открытое письмо Федерера.

Роджер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября. Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он рекордсмен по количеству недель подряд на вершине рейтинга АТР (237). Швейцарец восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос». Федерер не выходил на корт с Уимблдона 2021 года после того, как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.