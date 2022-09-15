Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Спасибо за всё». Онс Жабер отреагировала на решение Федерера завершить карьеру

«Спасибо за всё». Онс Жабер отреагировала на решение Федерера завершить карьеру
Комментарии

Финалистка двух турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер отреагировала на решение швейцарского теннисиста Роджера Федерера завершить карьеру.

«Спасибо за всё. Всего наилучшего тебе в будущем», — написала Жабер в социальных сетях, прикрепив открытое письмо Федерера.

Роджер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября. Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он рекордсмен по количеству недель подряд на вершине рейтинга АТР (237). Швейцарец восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос». Федерер не выходил на корт с Уимблдона 2021 года после того, как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.

Новый неутешительный диагноз для Федерера. Врачи огорчили его за две недели до возвращения Новый неутешительный диагноз для Федерера. Врачи огорчили его за две недели до возвращения
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022