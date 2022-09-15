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Письмо Роджера Федерера, посвященное завершению карьеры

Письмо Роджера Федерера, посвященное завершению карьеры
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Швейцарсикий теннисист Роджер Федерер опубликовал письмо, в котором он объясняет решение о завершении карьеры, а также подводит её итоги.

«Моей теннисной семье и не только.

Из всех подарков, которые теннис преподнес мне за эти годы, самым большим, без сомнения, были люди, которых я встретил на своем пути: мои друзья, мои соперники и, прежде всего, болельщики, которые отдают спорту жизнь..

Сегодня я хочу поделиться со всеми вами новостями. Как многие из вас знают, последние три года подарили мне проблемы в виде травм и операций. Я много работал, чтобы вернуться в полную спортивную форму. Но я также знаю возможности и пределы своего тела, и в последнее время его послание мне стало ясным. Мне 41 год. Я сыграл более 1500 матчей за 24 года. Теннис отнесся ко мне более щедро, чем я когда-либо мог мечтать, и теперь я должен понять, когда пора заканчивать свою соревновательную карьеру. Кубок Лейвера на следующей неделе в Лондоне станет моим последним турниром ATP. Я, конечно, буду больше играть в теннис в будущем, но только не на турнирах «Большого шлема» или в туре.

Это горько-сладкое решение, потому что я буду скучать по всему, что дал мне тур. Но в то же время есть что отпраздновать. Я считаю себя одним из самых счастливых людей на Земле. Мне дали особый талант играть в теннис, и я делал это на уровне, о котором даже не мог себе представить, гораздо дольше, чем я когда-либо считал возможным…

Последние 24 года гастролей были невероятным приключением. Хотя иногда кажется, что это прошло за 24 часа, это также было настолько глубоким и волшебным, что мне кажется, что я уже прожил полную жизнь. Мне посчастливилось играть перед вами в более чем 40 разных странах. Я смеялся и плакал, чувствовал радость и боль, и больше всего я чувствовал себя невероятно живым.

Во время своих путешествий я встретил много замечательных людей, которые останутся друзьями на всю жизнь, которые постоянно находили время в своем плотном графике, чтобы посмотреть, как я играю, и подбодрить меня по всему миру. Спасибо.

Когда моя любовь к теннису зародилась, я был мальчишкой в ​​своем родном Базеле. Раньше я наблюдал за игроками с чувством удивления. Они были для меня как гиганты, и я начал мечтать. Мои мечты заставили меня работать усерднее, и я начал верить в себя. Некоторый успех придал мне уверенности, и я был на пути к самому удивительному путешествию, которое привело к этому дню. Итак, я хочу от всего сердца поблагодарить всех вас, всех во всем мире, кто помог воплотить в жизнь мечты молодого швейцарского мальчика, играющего в мяч. И наконец, к игре в теннис: я люблю тебя и никогда не покину», — написал Федерер.

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