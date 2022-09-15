Шаповалов — о Роджере Федерере: образец для подражания для меня и многих других

Канадский теннисист Денис Шаповалов отреагировал на решение швейцарского теннисиста Роджера Федерера завершить карьеру.

Фото: из личного архива Шаповалова

Фото: из личного архива Шаповалова

«Образец для подражания для меня и многих других! Спасибо за всё, Роджер Федерер. Для меня было честью делить с вами корт!» — написал Шаповалов в социальных сетях.

Роджер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября. Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он рекордсмен по количеству недель подряд на вершине рейтинга АТР (237). Швейцарец восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос».

Федерер не выходил на корт с Уимблдона 2021 года после того, как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.