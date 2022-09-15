«Здоровья. Спасибо за воспоминания». Роддик — о решение Федерера завершить карьеру

Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик отреагировал на решение швейцарского теннисиста Роджера Федерера завершить карьеру.

«Здоровья, Роджер. Спасибо за общие воспоминания, мой друг. Для меня было честью поделиться временем и опытом на самых священных местах нашего вида спорта», — написал Роддик в своих социальных сетях.

Роджер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября.

Он рекордсмен по количеству недель подряд на вершине рейтинга АТР (237). Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Федерер не выходил на корт с Уимблдона 2021 года после того, как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.