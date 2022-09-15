Петра Квитова — о решении Федерера завершить карьеру: без тебя теннис не тот. Спасибо

Обладательница двух трофеев турниров «Большого шлема», чешская теннисистка Петра Квитова отреагировала на решение швейцарского теннисиста Роджера Федерера завершить карьеру.

«Роджер, ты всегда был для меня огромным источником вдохновения. Твоя элегантность, твоя грация, твоя красивая игра. Я всегда высоко ценила вас и хочу поздравить вас с прекрасной карьерой. Без тебя теннис уже не тот! Спасибо», — написала Квитова в своих социальных сетях.

Роджер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября. Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Швейцарец восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос».