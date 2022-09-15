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Радукану вылетела с турнира в Словении. Ей не помогла повешенная «баранка» сопернице

Радукану вылетела с турнира в Словении. Ей не помогла повешенная «баранка» сопернице
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83-я ракетка мира, британская теннисистка Эмма Радукану не прошла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-250 в Портороже (Словения), проиграв немке Анне-Лена Фридзам.

Фридзам одержала победу со счётом 7:5, 0:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту. На счету Радукану шесть эйсов, пять двойных ошибок, шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми. Фридзам пять раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи возможных.

В первом круге Радукану на отказе обыграла украинку Даяну Ястремскую, а немка обыграла американку Элизабет Мандлик. В четвертьфинале Фридзам сыграет с француженкой Диан Парри, которая обыграла россиянку Анастасию Потапову.

Порторож. 2-й круг
15 сентября 2022, четверг. 16:05 МСК
Эмма Радукану
83
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		0 6
         
Анна-Лена Фридзам
213
Германия
Анна-Лена Фридзам
А. Фридзам
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