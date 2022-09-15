Навратилова — Роджеру Федереру: спасибо, спасибо за всё волшебство!
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова отреагировала на решение швейцарского теннисиста Роджера Федерера завершить карьеру.
«Какое искреннее послание, полное любви, жизни, надежды, страсти и благодарности. Именно так Роджер играл в игру, которую мы так любим. Спасибо, спасибо, спасибо, за всё волшебство!» — написала Навратилова в своих социальных сетях.
Роджер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября. Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он рекордсмен по количеству недель подряд на вершине рейтинга АТР (237). Федерер не выходил на корт с Уимблдона 2021 года после того, как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.
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