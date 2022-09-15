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Рафаэль Надаль написал эмоциональный пост, посвящённый завершению карьеры Федерера

Рафаэль Надаль написал эмоциональный пост, посвящённый завершению карьеры Федерера
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на решение швейцарского теннисиста Роджера Федерера завершить карьеру.

«Дорогой Роджер, мой друг и соперник. Я хотел бы, чтобы этот день никогда не наступил… Это печальный день для меня лично и для спортсменов во всём мире. Я сказал это тебе, когда мы разговаривали, и теперь это написано здесь. Было приятно, но также и честью делить все эти годы с тобой, прожито так много удивительных моментов на корте и за его пределами. В будущем у нас будет ещё много моментов, которыми мы сможем поделиться вместе, ведь впереди ещё много дел. Мы знаем это. А пока я искренне желаю вам всего счастья с вашей женой Миркой, вашими детьми, вашей семьёй, и наслаждайтесь тем, что вас ждёт впереди. Увидимся в Лондоне на Кубке Лэйвера», — написал Надаль в социальных сетях.

Роджер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября. Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он рекордсмен по количеству недель подряд на вершине рейтинга АТР (237).

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