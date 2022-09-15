Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас — Федереру: я всё ещё хочу с тобой поиграть

Карлос Алькарас — Федереру: я всё ещё хочу с тобой поиграть
Комментарии

Чемпион US Open 2022 года, первая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на решение швейцарского теннисиста Роджера Федерера завершить карьеру, признавшись, что хочет с ним сыграть.

«Роджер был одним из моих кумиров и источником вдохновения! Спасибо за всё, что вы сделали для нашего спорта! Я всё ещё хочу с тобой поиграть! Желаю вам удачи в том, что будет дальше!» — написал Алькарас в социальных сетях.

Роджер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября. Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Швейцарец восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос».

«Теннис теряет историю». Почему Федерер завершил карьеру за неделю до выхода на корт «Теннис теряет историю». Почему Федерер завершил карьеру за неделю до выхода на корт
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022