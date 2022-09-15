Карлос Алькарас — Федереру: я всё ещё хочу с тобой поиграть

Чемпион US Open 2022 года, первая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на решение швейцарского теннисиста Роджера Федерера завершить карьеру, признавшись, что хочет с ним сыграть.

«Роджер был одним из моих кумиров и источником вдохновения! Спасибо за всё, что вы сделали для нашего спорта! Я всё ещё хочу с тобой поиграть! Желаю вам удачи в том, что будет дальше!» — написал Алькарас в социальных сетях.

Роджер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября. Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Швейцарец восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос».