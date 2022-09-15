Виктор Янчук считает, что завершившему карьеру Роджеру Федереру поставят памятник

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что завершившему карьеру швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру поставят памятник.
«Федерер – настоящее явление, на корте он творил чудеса. И хотя рекорд по количеству выигранных турниров «Большого шлема» сейчас уже принадлежит не ему, а Рафаэлю Надалю, но по качеству игры Роджер опередил эпоху. Потому что он доминировал и долгое время был лидером мирового тенниса. И его игра была очень содержательной, конкретной, разнообразной. Это настоящий игрок – с неожиданными ходами, с неожиданными ударами, причём разными. Мне кажется, ему надо поставить памятник. Скорее всего, так и будет», — цитирует Янчука «РИА Новости Спорт».
Роджер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября. Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Федерер не выходил на корт с Уимблдона 2021 года после того, как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.
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