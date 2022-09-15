Стэн Вавринка обратился к Роджеру Федереру и показал забавные совместные фотографии

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка обратился к завершившему карьеру швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру.

«Спасибо тебе, мой друг, за всё, что ты сделал для меня за эти годы. Для меня было настоящей честью делить корт, играя против тебя, но ещё более особенным было быть в одной команде с тобой. Благодарен тебе за прожитые мгновения на корте и за его пределами. Наслаждайся следующей главной своей жизни со своей прекрасной семьёй», — написал Вавринка в социальных сетях.

Фото: из личного архива Вавринки

Фото: из личного архива Вавринки

Фото: из личного архива Вавринки

Фото: Getty Images

Роджер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября. Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он рекордсмен по количеству недель подряд на вершине рейтинга АТР (237).