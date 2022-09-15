Радваньска — о Свёнтек: триумф на двух ТБШ в год на разных поверхностях — это подвиг

Бывшая польская теннисистка Агнешка Радваньска прокомментировала выступление соотечественницы, первой ракетки мира Иги Свёнтек, назвав её последние достижения подвигом.

«Триумф на двух турнирах «Большого шлема» за год на двух разных поверхностях — это удивительный подвиг. В первых играх Ига не показывала свой лучший теннис, но она переходила от игры к игре, и в финале она показала наибольший потенциал. Она феноменально справлялась с давлением. Это было видно в основном в финальном матче», — приводит слова Радваньской Sportskeeda.

В этом сезоне Ига завоевала трофей на «Ролан Гаррос» и Открытом чемпионате США, а также подняла трофей на пяти турнирах уровня WTA. В её активе 10 365 очков, у ближайшей преследовательницы лишь 5090.