Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Радваньска — о Свёнтек: триумф на двух ТБШ в год на разных поверхностях — это подвиг

Радваньска — о Свёнтек: триумф на двух ТБШ в год на разных поверхностях — это подвиг
Комментарии

Бывшая польская теннисистка Агнешка Радваньска прокомментировала выступление соотечественницы, первой ракетки мира Иги Свёнтек, назвав её последние достижения подвигом.

«Триумф на двух турнирах «Большого шлема» за год на двух разных поверхностях — это удивительный подвиг. В первых играх Ига не показывала свой лучший теннис, но она переходила от игры к игре, и в финале она показала наибольший потенциал. Она феноменально справлялась с давлением. Это было видно в основном в финальном матче», — приводит слова Радваньской Sportskeeda.

В этом сезоне Ига завоевала трофей на «Ролан Гаррос» и Открытом чемпионате США, а также подняла трофей на пяти турнирах уровня WTA. В её активе 10 365 очков, у ближайшей преследовательницы лишь 5090.

«Можно стать топом, если помогут богатые люди». Откровения теннисиста из России «Можно стать топом, если помогут богатые люди». Откровения теннисиста из России
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022