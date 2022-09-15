Циципас трогательно обратился к Федереру, который объявил о завершении карьеры

Шестая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас отреагировал на решение швейцарского теннисиста Роджера Федерера завершить карьеру.

«Он пришёл. Мы видели. Он побеждал. Мы восхищались.



Роджер, спасибо за поднятие нашего спорта на невероятный уровень. За то, что благодаря тебе теннис выглядит таким чертовски непринуждённым, но в это же время сложным для подражания. Твой стиль, индивидуальность, талант, мастерство и страсть навсегда останутся в истории игры.



Нет слов, чтобы выразить благодарность за то, что именно ты причина, по которой я начал играть в теннис. Причина, по которой я играю бэкхенд одной рукой. Моей мечтой было так же поднять над головой кубок, как ты на Уимблдоне в 2004-м.



Чтобы по-настоящему «федерировать» над кем-то, нужно не только быть лучше кого-то на корте, но и превзойти ещё и в классе, и стиле. И теперь это выражение даже есть в Urban Dictionary – благодаря тебе.



Горжусь, что буду частью твоего «Последнего танца» на Кубке Лэйвера», – написал Циципас в социальных сетях.

Роджер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября. Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он рекордсмен по количеству недель подряд на вершине рейтинга АТР (237). Федерер не выходил на корт с Уимблдона 2021 года после того, как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.