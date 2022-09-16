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18-летняя Кори Гауфф получила водительские права

18-летняя Кори Гауфф получила водительские права
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Американская теннисистка Кори Гауфф в своих социальных сетях поделилась тем, что получила водительское удостоверение.

Фото: из личного архива Гауфф

«Официально в дороге», — написала Гауфф в социальных сетях.

Не так давно Гауфф завершила своё выступление на Открытом чемпионате США на стадии четвертьфинала. 7 сентября 28-летняя француженка Каролин Гарсия оказалась сильнее своей американской соперницы со счётом 6:3, 6:4, став третьей в Открытой эре француженкой, пробившейся в полуфинальную стадию US Open.

Результат выступления на US Open поспособствовал тому, что Гауфф дебютировала в топ-10 рейтинга WTA (восьмая строчка). В этом году она также дошла до финала «Ролан Гаррос» в одиночном и парном разряде. В одиночном разряде она уступила польке Иге Свёнтек. В паре с соотечественницей Джессикой Пегулой они уступили француженкам Каролин Гарсие и Кристине Младенович.

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