Наоми Осака выложила фотографии в необычном наряде

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографии, на которых она одета в необычный наряд. На ней бейсболка, очки, маска, мешковатые рубашка и брюки, кроссовки.
Фото: из личного архива наоми осаки
Фото: из личного архива наоми осаки
Осака провалила прошедший Открытый чемпионат США – 2022. В матче первого круга Наоми проиграла американке Даниэль Коллинз (19) со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Для японки это поражение стало четвёртым подряд.
В данный момент 24-летняя Осака занимает 48-ю строчку в рейтинге WTA. Этим летом Наоми прекратила сотрудничество с многолетним наставником бельгийцем Вимом Фиссеттом. Теннисистка заявлена на домашний турнир категории WTA-500 в Токио, который пройдёт с 19 по 25 сентября.
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