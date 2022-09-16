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Тренер Федерера назвал причины завершения карьеры Роджера

Тренер Федерера назвал причины завершения карьеры Роджера
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Северин Люти, тренер 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, объяснил, почему его подопечный решил закончить карьеру. Ранее 41-летний Федерер объявил, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце следующей недели.

«Он просто не добился достаточного прогресса (в восстановлении после травмы колена. — Прим. «Чемпионата»). Ему 41 год. Он так давно выступает в туре. Он сыграл более 1500 матчей. Его уход — комбинация этих факторов», — приводит слова Люти журналист Симон Граф в своём «твиттере».

Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос». Федерер не выходил на корт с Уимблдона 2021 года, после того как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.

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