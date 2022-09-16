Рублёв снялся с турнира в Софии, на который не успел получить уайлд-кард
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не успел вовремя подать заявку на участие в турнире ATP в Софии (Болгария) и не получил уайлд-кард. Вследствие этого ему пришлось бы выступить в квалификации, но теннисист принял решение сняться с турнира. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР). Турнир в Болгарии пройдёт с 26 сентября по 2 октября.
Теперь Рублёв планирует выступить на новом турнире категории ATP-250 в Неаполе (Италия), который запланирован на период с 17 по 23 октября.
Напомним, на Открытом чемпионате США 2022 года Андрей Рублёв добрался до четвертьфинала, где проиграл американцу Фрэнсису Тиафо. Это уже шестой проигранный четвертьфинал Рублёва из шести сыгранных на турнирах «Большого шлема».
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