Артём Дзюба: теннис без Федерера для меня уже не будет прежним

Российский футболист Артём Дзюба прокомментировал решение титулованного швейцарского теннисиста Роджера Федерера завершить карьеру.

«Для меня это шок, если честно. Надеюсь, что он ещё передумает, но это вряд ли. Судя по всему, там всё‑таки проблемы с коленом серьёзнее, чем все думали. Для меня это утрата. Ждал, что он вернется, ещё поиграет. Хотя бы прощальный сезон. Очень сильно расстроен.



Теннис без Федерера для меня будет уже не тем, что был с ним. Хоть и продолжаю, конечно, сейчас смотреть теннис, болею в основном за наших. Особенно переживал, когда наши ребята бились на US Open. Но с уходом Федерера для меня уходит целая эпоха, великий и самый лучший теннисный игрок всех времён и народов», — приводит слова Артёма Дзюбы «Матч ТВ».

Роджер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября. Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он рекордсмен по количеству недель подряд на вершине рейтинга АТР (237).