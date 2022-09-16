Линдси Вонн — Роджеру Федереру: не-е-ет! Так жаль, но… Можем покататься на лыжах

Олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске американка Линдси Вонн обратилась к 20-кратному победителю ТБШ Роджеру Федереру. Ранее 41-летний Федерер объявил, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце следующей недели.
«Не-е-ет! Так грустно видеть, что ты уходишь. Но… Теперь мы можем покататься на лыжах!» — написала Вонн в комментариях к посту Федерера в соцсетях.
Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос». Федерер не выходил на корт с Уимблдона 2021 года, после того как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.
Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия:
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