Медведев — о Федерере: все, кто любит теннис, хотели бы, чтобы он играл как можно дольше

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал решение 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера завершить карьеру.
«У меня ещё не было времени прочитать его текст, но я это сделаю. Ему 41 год, мы понимали, что это произойдёт, но я не знал, собирается ли он участвовать в ещё одном Уимблдоне, как его колено. Обидно, потому что это Роджер. Все, кто любит теннис, хотели бы, чтобы он играл как можно дольше. У него была блестящая карьера, я думаю, ему понравится выход на пенсию, но его будет не хватать на турнирах — это точно.
Я не очень хорошо его знаю, потому что, когда я добрался до высокого уровня, он уже играл не так много. Но из того, что я видел, он очень хороший, уважительный, щедрый человек. Он очень хорош во всём, что делает, он такой же и на телевидении, и в раздевалке», — приводит слова Даниила Медведева L’Equipe.
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