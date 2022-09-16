Медведев: в то время игра с Федерером в Шанхае была одной из самых ярких эмоций в жизни

Российский теннисист Даниил Медведев вспомнил матчи с титулованным швейцарцем Роджером Федерером, объявившим о завершении карьеры.
«Помню три матча с ним, последние два раза он выиграл легко. Первый матч был с ним в Шанхае в 2018 году. Я начал подниматься, я только что выиграл турнир ATP-500 в Токио, был очень счастлив, играл очень хорошо. Надеялся, что смогу выиграть у Роджера во втором раунде, у меня был сумасшедший матч с китайцем Чжан Цзэ в первом. Но я играю с Роджером, у меня есть шансы выиграть матч, но проигрываю — 4:6, 6:4, 4:6. Я нанёс отличный бэкхенд, мне повезло, и он рассмеялся.
В то время игра с Роджером на центральном корте Шанхая была одной из самых ярких эмоций в моей жизни. Жаль, что игр с ним было мало, когда я прогрессировал. Потом единственная отличная возможность сыграть с ним была на Уимблдоне 2021 года, но Хуберт Хуркач был сильнее меня, а затем и Роджера в четвертьфинале», — приводит слова Даниила Медведева L’Equipe.
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