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Украинка Леся Цуренко отказалась играть с Еленой Рыбакиной на турнире в Словении

Украинка Леся Цуренко отказалась играть с Еленой Рыбакиной на турнире в Словении
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Украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась выходить на четвертьфинальный матч турнира WTA в Портороже (Словения), в котором её соперницей должна была стать чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина, представляющая Казахстан. Таким образом, Рыбакина без борьбы проследовала в полуфинал.

Соперницей Рыбакиной по полуфиналу станет либо Ана Богдан (Румыния), либо Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия). В других четвертьфиналах встретятся Анна-Лена Фридзам (Германия) — Диан Парри (Франция) и Катержина Синякова (Чехия) — Ясмине Паолини (Италия). Все четвертьфиналы состоятся сегодня, 16 сентября.

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