Мугуруса: ушли Серена и Федерер и умерла Елизавета II. Не говоря уже, что творится в мире…

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса опубликовала пост в социальных сетях. Спортсменка порассуждала на тему последних событий, таких как окончание карьеры 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс и 20-кратного победителя ТБШ Роджера Федерера и смерть британского монарха Елизаветы II.

«Сижу и думаю, что за последний месяц ушли на пенсию пионер Серена и легенда Роджер. И покинула нас её величество королева Елизавета II. Сильно, не правда ли? Не говоря уже о том, что творится в мире… Какое время», — написала Мугуруса.

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