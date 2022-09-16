Беатрис Хаддад-Майя проиграла румынке Ане Богдан в четвертьфинале словенского турнира

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя (18-е место в рейтинге) уступила румынке Ане Богдан (65-е место в рейтинге) во втором круге хардового турнира категории WTA-250 в Портороже (Словения). Богдан одержала победу со счётом 6:1, 1:6, 7:5.



Встреча на центральном корте стадиона «Теннис Арена Порторож» продлилась 2 часа 37 минут.



Хаддад-Майя четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 10. Её соперница сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и использовала три брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей румынской теннисистки станет представительница Казахстана Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге), которая прошла в полуфинал после отказа украинки Леси Цуренко из-за травмы.