Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась по поводу негативных комментариев в социальных сетях.

«Я уверена, что не первая, кто задаёт этот вопрос в социальных сетях, но почему люди подписываются на вас, а затем пишут вам негативные комментарии? Как будто нельзя просто отписаться и продолжить свою жизнь», — написала Виктория Азаренко в «Твиттере».

Напомним, представительница Беларуси не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2022. Азаренко проиграла в четвёртом круге чешской теннисистке Каролине Плишковой. Встреча 1/8 финала US Open завершилась победой Плишковой со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Виктория Азаренко является бронзовым призёром Олимпийских игр в Лондоне 2012 года.