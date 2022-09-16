Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктория Азаренко высказалась по поводу негативных комментариев в социальных сетях

Виктория Азаренко высказалась по поводу негативных комментариев в социальных сетях
Комментарии

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась по поводу негативных комментариев в социальных сетях.

«Я уверена, что не первая, кто задаёт этот вопрос в социальных сетях, но почему люди подписываются на вас, а затем пишут вам негативные комментарии? Как будто нельзя просто отписаться и продолжить свою жизнь», — написала Виктория Азаренко в «Твиттере».

Напомним, представительница Беларуси не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2022. Азаренко проиграла в четвёртом круге чешской теннисистке Каролине Плишковой. Встреча 1/8 финала US Open завершилась победой Плишковой со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Виктория Азаренко является бронзовым призёром Олимпийских игр в Лондоне 2012 года.

«Теннис теряет историю». Почему Федерер завершил карьеру за неделю до выхода на корт «Теннис теряет историю». Почему Федерер завершил карьеру за неделю до выхода на корт
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022