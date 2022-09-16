Виктория Азаренко высказалась по поводу негативных комментариев в социальных сетях
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась по поводу негативных комментариев в социальных сетях.
«Я уверена, что не первая, кто задаёт этот вопрос в социальных сетях, но почему люди подписываются на вас, а затем пишут вам негативные комментарии? Как будто нельзя просто отписаться и продолжить свою жизнь», — написала Виктория Азаренко в «Твиттере».
Напомним, представительница Беларуси не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2022. Азаренко проиграла в четвёртом круге чешской теннисистке Каролине Плишковой. Встреча 1/8 финала US Open завершилась победой Плишковой со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.
Виктория Азаренко является бронзовым призёром Олимпийских игр в Лондоне 2012 года.
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