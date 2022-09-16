Новак Джокович трогательно обратился к Роджеру Федереру и выложил забавное селфи с ним

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович обратился к 20-кратному победителю мэйджоров Роджеру Федереру. Вчера, 15 сентября, 41-летний Федерер объявил, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце следующей недели.

«Роджер, тяжело описать словами всё то, что мы вместе пережили в этом спорте. Более десяти лет невероятных моментов и битв, которые стоит вспомнить. Твоя карьера задала тон тому, что означает достичь совершенства и целостно и уравновешенно лидировать. Для меня честь знать тебя на корте и за его пределами.

Я знаю, что в этой новой главе тебя ожидают потрясающие моменты с Миркой, детьми, всеми, кого ты любишь. Всех поклонников Роджера ожидает много интересного. Я и моя семья желаем тебе много радости, здоровья и процветания в будущем.

С нетерпением жду возможности отпраздновать твои достижения. Увидимся в Лондоне», — написал Джокович в своих социальных сетях, прикрепив текст к забавному селфи с Федерером.

Фото: из личного архива новака джоковича

Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия: