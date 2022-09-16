Берреттини одержал вторую победу подряд на Кубке Дэвиса

Итальянский теннисист Маттео Берреттини (15-й номер мирового рейтинга) в двух сетах одолел представителя Аргентины Себастьяна Баэса (37-я ракетка мира) в рамках группового этапа Кубка Дэвиса.



Встреча, продолжавшаяся 1 час 12 минут на хардовом покрытии, завершилась в пользу Берреттини со счётом 6:2, 6:3. На счету Маттео четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти. Себастьян Баэс один раз подал навылет, четыре раза ошибся на подаче и не смог заработать ни одного брейк-пойнта.



Сборная Италии повела в противостоянии с Аргентиной — 1:0. В другом матче между этими сборными сойдутся Янник Синнер и Франсиско Серундоло. Италия выступает в группе A вместе с Хорватией и Швецией. До этого Берреттини переиграл хорвата Борну Чорича. Италия одолела Хорватию — 3:0, а Аргентина уступила Швеции со счётом 1:2.