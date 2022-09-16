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Берреттини одержал вторую победу подряд на Кубке Дэвиса

Берреттини одержал вторую победу подряд на Кубке Дэвиса
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини (15-й номер мирового рейтинга) в двух сетах одолел представителя Аргентины Себастьяна Баэса (37-я ракетка мира) в рамках группового этапа Кубка Дэвиса.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 12 минут на хардовом покрытии, завершилась в пользу Берреттини со счётом 6:2, 6:3. На счету Маттео четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти. Себастьян Баэс один раз подал навылет, четыре раза ошибся на подаче и не смог заработать ни одного брейк-пойнта.

Сборная Италии повела в противостоянии с Аргентиной — 1:0. В другом матче между этими сборными сойдутся Янник Синнер и Франсиско Серундоло. Италия выступает в группе A вместе с Хорватией и Швецией. До этого Берреттини переиграл хорвата Борну Чорича. Италия одолела Хорватию — 3:0, а Аргентина уступила Швеции со счётом 1:2.

Кубок Дэвиса 2022. Группа A
16 сентября 2022, пятница. 16:20 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
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