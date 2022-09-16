Тренер Федерера назвал топ-5 матчей в карьере Роджера

Северин Люти, тренер 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, выделил лучшие матчи в карьере своего подопечного. Ранее швейцарец объявил, что завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце следующей недели.

«Так с ходу я бы назвал последний титул на Уимблдоне в 2017 году, возвращение в Австралию, когда никто не ожидал от него победы всё в том же 2017-м, победу в Кубке Дэвиса в 2014-м и олимпийское золото в паре со Стэном Вавринкой в 2008-м. Ах да, ещё «Ролан Гаррос» в 2009-м», — приводит слова Люти журналист Симон Граф в социальных сетях.

Роджер Федерер выиграл свой последний титул «Большого шлема» четыре года назад. Швейцарец стал триумфатором Australian Open – 2018, в финале в пяти сетах переиграв хорвата Марина Чилича.