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Грачёва не смогла выйти в полуфинал турнира в Ченнаи, уступив 130-й ракетке мира

Грачёва не смогла выйти в полуфинал турнира в Ченнаи, уступив 130-й ракетке мира
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Российская теннисистка Варвара Грачёва (80-й номер мирового рейтинга) потерпела поражение от представительницы Чехии Линды Фрухвиртовой (130-я ракетка мира) в 1/4 финала турнира WTA-250 в Ченнаи. Матч проходил на стадионе «SDAT Теннис Стэдиум. Центральный корт».

Встреча, продолжавшаяся 1 час 32 минуты, завершилась в пользу чешки со счётом 6:4, 6:3. Фрухвиртова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. Варвара Грачёва выполнила четыре эйса, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из семи.

За выход в финал Линда Фрухвиртова поспорит с представительницей Аргентины Надией Подороской, которая в предыдущем круге переиграла немецкую теннисистку Татьяну Марию — 3:6, 6:2, 7:6 (8:6).

Ченнаи. 1/4 финала
16 сентября 2022, пятница. 17:55 МСК
Линда Фрухвиртова
130
Чехия
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Варвара Грачёва
80
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
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