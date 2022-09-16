Украинка Цуренко объяснила, почему решила не выходить на матч с Рыбакиной

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о причинах снятия с четвертьфинального матча турнира категории WTA-250 в Портороже (Словения) с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

«Мне очень жаль, что я не могу сегодня принять участие в четвертьфинальном матче в прекрасном Портороже, но, к сожалению, я не могу играть из-за травмы. Надеюсь вернуться в следующем году», — приводит слова Цуренко WTA.

Это не первый раз, когда Леся Цуренко снимается с турнира из-за травмы. Только в 2022 году украинка не смогла завершить соревнования в Будапеште, Стамбуле, Дубае, Гвадалахаре и Индиан-Уэллсе.

Елена Рыбакина без борьбы прошла в полуфинал Порторожа. В 1/2 финала ей предстоит сразиться с румынкой Аной Богдан, которая в трёх сетах обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек — 6:1, 6:7 (5:7), 6:1. Турнир в Портороже проходит с 12 по 18 сентября. Призовой фонд соревнований составляет € 203 024.