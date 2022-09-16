Алькарас проиграл первый матч в статусе первой ракетки мира. Это второй случай в истории

Чемпион Открытого чемпионата США Карлос Алькарас не смог обыграть представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в матче группового раунда Кубка Дэвиса. Испанец стал вторым теннисистом в истории, который уступил в своём первом матче в статусе первой ракетки мира. До этого подобное удавалось только тренеру Алькараса Хуан-Карлосу Ферреро, который тоже проиграл на Кубке Дэвиса.
Матч, продолжавшийся 2 часа 53 минуты, завершился со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2 в пользу Оже-Альяссима. Канадец сравнял счёт в противостоянии сборных. Судьба встречи решится в парном матче. За Испанию сыграют Марсель Гранольерс и Педро Мартинес-Портеро, а у Канады на корт выйдут Феликс Оже-Альяссим и Вашек Поспишил.
Сборная Испании выступает на Кубке Дэвиса в группе B с Канадой, Сербией и Южной Кореей. В первый игровой день испанцы разгромили сборную Сербии — 3:0, а канадцы с трудом одолели Южную Корею — 2:1. Групповой этап Кубка Дэвиса проходит с 13 по 18 сентября в Болонье, Глазго, Гамбурге и Валенсии. Победитель турнира определится в Малаге.
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