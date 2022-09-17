Тим одержал волевую победу и вышел в полуфинал челленджера во Франции

Победитель Открытого чемпионата США и бывшая третья ракетка мира Доминик Тим в трёх сетах одолел представителя Болгарии Адриана Андреева и стал последним участником 1/2 финала челленджера в Ренне. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 1 минуту, завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу австрийского теннисиста.

Соперником Доминика Тима по полуфиналу станет французский спортсмен Юго Гастон, в 1/4 финала разобравшийся со своим соотечественником Бенуа Пэром — 6:3, 6:1. Другую пару 1/2 финала составят немецкий теннисист Петер Гоёвчик и представитель Франции Уго Умбер.

Тим и Гастон уже дважды встречались друг с другом. Оба раза в упорной борьбе австриец одерживал победу (в пяти сетах на Открытом чемпионате Франции — 2020 и в трёх партиях на турнире в Гштааде).