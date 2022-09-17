Федерер показал фото с женой и родителями в момент публикации новости о завершении карьеры

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился фотографиями с женой и семьёй в момент, когда он выставлял пост о завершении карьеры. Победитель 20 турниров «Большого шлема» планирует закончить выступление в профессиональном спорте после Кубка Лэйвера, который пройдёт с 23 по 25 сентября в Лондоне.

«Было прекрасно опубликовать новости в окружении мамы, папы и Мирки. Кто бы мог подумать, что это путешествие станет таким долгим. Невероятно!» – написал Федерер в социальных сетях.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОДЖЕРА ФЕДЕРЕРА

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОДЖЕРА ФЕДЕРЕРА

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОДЖЕРА ФЕДЕРЕРА

На Кубке Лэйвера Федерер сыграет за команду Европы вместе с испанцем Рафаэлем Надалем, сербом Новаком Джоковичем и британцем Энди Марреем. Также в состав войдут греческий теннисист Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд.