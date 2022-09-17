Федерер показал фото с женой и родителями в момент публикации новости о завершении карьеры

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился фотографиями с женой и семьёй в момент, когда он выставлял пост о завершении карьеры. Победитель 20 турниров «Большого шлема» планирует закончить выступление в профессиональном спорте после Кубка Лэйвера, который пройдёт с 23 по 25 сентября в Лондоне.
«Было прекрасно опубликовать новости в окружении мамы, папы и Мирки. Кто бы мог подумать, что это путешествие станет таким долгим. Невероятно!» – написал Федерер в социальных сетях.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОДЖЕРА ФЕДЕРЕРА
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОДЖЕРА ФЕДЕРЕРА
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОДЖЕРА ФЕДЕРЕРА
На Кубке Лэйвера Федерер сыграет за команду Европы вместе с испанцем Рафаэлем Надалем, сербом Новаком Джоковичем и британцем Энди Марреем. Также в состав войдут греческий теннисист Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд.
- 17 сентября 2022
-
00:56
-
00:31
-
00:08
- 16 сентября 2022
-
23:50
-
23:40
-
23:15
-
22:48
-
20:54
-
20:31
-
20:06
-
19:33
-
19:27
-
18:55
-
18:23
-
18:00
-
16:36
-
16:11
-
15:54
-
15:53
-
15:14
-
14:49
-
13:02
-
12:44
-
11:43
-
11:38
-
11:30
-
10:40
-
10:35
-
10:15
-
10:11
-
09:41
-
09:16
-
08:26
-
08:19
-
08:06