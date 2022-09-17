Оже-Альяссим впервые обыграл первую ракетку мира в карьере

13-я ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим отметился интересным достижением после победы над лидером мирового рейтинга ATP испанцем Карлосом Алькарасом на групповом этапе Кубка Дэвиса.

Напомним, что во встрече, которая прошла вчера, 16 сентября, во Валенсии канадец обыграл своего оппонента со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2. Оже-Альяссим, таким образом, со второй попытки сумел обыграть в своей карьере первую ракетку мира. Об этом сообщает ITF Media в «Твиттере».

Благодаря этой победе 22-летний канадский спортсмен прервал серию из шести поражений против игроков из первой десятки рейтинга ATP. Его последняя победа над теннисистом из топ-10 была одержана в феврале 2022 года. Тогда в финале турнира ATP-500 в Роттердаме Оже-Альяссим обыграл на тот момент четвёртую ракетку планеты, грека Стефаноса Циципаса.