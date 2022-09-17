Медведеву понадобилось более 1200 дней для 1-й победы над топ-10 до 10-й

Эксперты подсчитали, какой промежуток времени прошёл от первой победы четвёртой ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева над игроком из топ-10 рейтинга ATP до юбилейной 10-й.

В своеобразном списке из 7 теннисистов россиянин занял 7-е место. Выяснилось, что между первой победой чемпиона US Open – 2021 над представителем первой десятки мужского мирового рейтинга и десятой такой викторией прошло 1222 дня. Об этом сообщает Relevant Tennis Stats & Info в своём «твиттере».

Первые шесть позиций в данном списке занимают такие игроки, как Карлос Алькарас (246 дней), Александр Зверев (421 день), Стефанос Циципас (568 дней), Новак Джокович (813 дней), Рафаэль Надаль (1054 дня) и Роджер Федерер (1103 дня).