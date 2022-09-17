«Пэпи и Биби». Роджер Федерер забавно отреагировал на архивное фото со Стэном Вавринкой

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер отреагировал на пост трёхкратного победителя ТБШ соотечественника Стэна Вавринки. Стэн трогательно попрощался с завершающим карьеру Федерером.

«Спасибо тебе, мой друг, за всё, что ты сделал для меня за эти годы. Для меня было настоящей честью делить корт, играя против тебя, но ещё более особенным было быть в одной команде с тобой», — обратился Стэн к Роджеру. Напомним, Федерер и Вавринка вместе стали олимпийскими чемпионами 2008 года в парном разряде.

«Пэпи и Биби. Прекрасные воспоминания, спасибо, Станимал», — написал в социальных сетях Федерер.

Фото: из личного архива Стэна Вавринки

41-летний Роджер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября. Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он рекордсмен по количеству недель подряд на вершине рейтинга АТР (237).